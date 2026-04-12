2006-2026 : 20 ans sur Debian GNU/Linux

salut à toutes et tous :-)

et voilà, j’y suis, ça fait 20 ans que je bidouille sur Debian GNU/Linux.

alors je me suis dit, un petit bilan, un petit témoignage,

un retour d’expérience sur 20 ans de numérique Libre,

… par un amoureux des stylos …

ma découverte de l’informatique

des stylos, des pinceaux, de l’aquarelle, de l’encre de chine, du papier canson, velin, parchemin …

voilà ce qui meublait mon “bureau” jusqu’en 2006. le seul ordi que j’ai eu était un ordi-console sony msx à cartouches, cadeau pour mes 14 ans. quasi 20 ans plus tard, je découvrais GNU/Linux et commençais mon apprentissage du Libre grâce à ubuntu 6.06 dapper drake.

alliance avec ubuntu de courte durée : la sortie de crunchbanglinux en octobre 2007 et son environnement OpenBox ultralight me fit tomber dans les fichiers de conf, les mans, conky et Debian.

depuis, je lis du GNU/Linux :P

Debian GNU/Linux, un système qui se lit

sans aucune connaissance en informatique ni connexion internet, j’ai découvert un système “simple” car il me suffisait de lire les fichiers de configuration, les scripts d’init, les manuels, pour comprendre comment tout cela pouvait bien fonctionner. ça reste une grande force des logiciels libres : pouvoir être lus, tout simplement.

alors oui, cela demande un peu de temps et quand on part de zéro comme moi, c’est un poil long… genre ça m’a pris 5 ans pour oser produire un livecd (le livarp). mais pour ce qui est de ‘juste utiliser’ un ordi avec GNU/Linux, bah ça prend en gros une heure pour se faire à l’environnement et aux applications, placer ses raccourcis etc.

GNU/Linux aime les mans et les wikis

pour une fois qu’un truc est livré avec une mode d’emploi !!

bah oui, dans la vie quotidienne, les rapports humains, la famille, pas vraiment de manuel pour se repérer. avec GNU/Linux, il suffit d’un man pour tout savoir !

après quelques heures de lecture, j’ai commencé à contribuer aux wikis présents sur la toile. et puis l’expérience venant, j’ai ouvert mon propre wiki (fermé depuis mais la doc est dispo en pdf).

par la suite, à chaque nouveau projet, je documentais tout ce que je produisais et ce sont ces contributions successives qui m’ont mené aux cahiers du débutant (avec l’aide précieuse des 3HG et des communautés HandyLinux puis Debian-Facile).

c’est une des forces des logiciels libres : la documentation, les wikis, les forums d’entraide…

toutes ces structures maintenues par des communautés plus ou moins étendues, qui offrent la possibilité de découvrir par soi-même, d’apprendre en autonomie mais aussi de recevoir de l’aide si le besoin s’en fait sentir : proposer au lieu d’imposer, partager au lieu de vendre…

le bidouillage solo

c’est comme ça que j’ai commencé et quand j’y pense, au bout de 20 ans, je n’ai jamais cessé la bidouille xD

je trouve toujours ça aussi marrant de tester des configurations, de réécrire un conky, de bidouiller des interfaces ou des scripts pour configurer ma machine selon mes besoins.

comme d’habitude, quand je ne trouve pas ce que je veux dans la flopée d’OS dispo, j’en fait un. après le livarp, j’ai développé kiss0s et surtout, mon jouet depuis bientôt 6 ans, nakeDeb.

ce projet solo est la quasi exacte réplique de mon système perso par défaut. la seule différence est que j’utilise quotidiennement la session sway.

le but de ce projet, en dehors du fait que ça m’amuse et que c’est toujours bon de faire travailler le ciboulot, c’est de partager une distro pouvant faire fonctionner de façon fluide quasi n’importe quelle machine de 10, 15 voir 20 ans tout en peaufinant l’interface et en profitant des dépôts Debian.

en gros, je bidouille pour que celles et ceux qui n’ont pas le temps de le faire puissent tout de même profiter du résultat ;)

cette liberté offerte aux utilisateurs de modifier tout ou partie de leur outil de travail ou de loisir, et de partager le résultat de ses modifications; une autre force des logiciels libres !

le travail en équipe

au départ, j’étais pas trop chaud pour travailler en équipe, tout simplement car je bidouillais tranquille en suivant mes idées sans vraiment m’occuper de ce que les autres pouvaient en penser.

les échanges sur crunchbanglinux sont devenus plus productifs, et sous l’influence de Corenominal (le dev de #!), j’ai participé de plus en plus au forum anglais puis à la communauté crunchbanglinux-fr.

c’est dans ce contexte que j’ai découvert le travail en équipe sur le projet HandyLinux. je ne faisais que répondre aux attentes d’une discussion à propos d’une distro pour les débutants en 2013, et hop, tout s’est enchaîné sans que je m’en aperçoive.

avec le temps, j’ai compris que c’est de cette façon que beaucoup de projets naissent et vivent dans le Libre : une idée, quelques échanges, des compétences qui s’associent et hop, un projet Libre auquel d’autres contributions vont s’ajouter pour donner une véritable structure de développement.

tout ça de façon bénévole, par étapes, modulable et adaptatif, bref, Libre.

les communautés du Libre

quand j’ai débarqué sur les forums, celui d’ubuntu-fr, celui de crunchbang puis celui de crunchbang-fr, j’ai découvert ces communautés comme celui qui déménage et débarque dans une nouvelle classe en cours d’année… à 33 ans, je me sentais comme un gosse au milieu de “vétérans” … bah oui, les anciens avaient déjà plus de 10 ans de GNU/Linux dans les doigts ;)

j’avoue avoir été un grand naïf dans mes premières années au sein de ces communautés. je croyais que ses membres adhéraient toutes et tous aux 4 libertés du Libre … et plus…

et plus car dans mon imaginaire, j’avais accolé “honnêteté, loyauté, bienveillance et apaisement” aux 4 libertés bien connues.

alors oui, les communautés du Libres se rejoignent sur bien des points, mais pas plus que les autres communautés, pas plus que les joueurs d’échec ou les clubs de pétanques :D ce n’est pas une critique, c’est simplement le constat de mon idéalisme de l’époque …

j’ai ensuite ouvert un forum pour HandyLinux et j’ai découvert que je n’étais pas doué pour maintenir une communauté soudée… nous étions une équipe de dev, pas une équipe de modérateurs. j’ai enfin trouvé une communauté accueillante avec Debian-Facile.

oui, les communautés du Libres sont aussi diverses que les distributions disponibles, aussi diverses que les membres qui les composent. alors n’hésite pas à les visiter pour te faire une idée et trouver un cocon douillet pour tes échanges numériques ;)

Debian-Facile

née en 2007, c’est la communauté que j’ai rejoint 10 ans trop tard…

j’ai intégré la communauté Debian-Facile en 2016, au moment de la fusion entre HandyLinux et Debian-Facile. le projet HandyLinux prenait de l’ampleur. nous tenions le dev avec les 3HG mais je n’ai pas su gérer le forum. la communauté qui avait grandit depuis 2014 s’est divisée et j’ai décidé de demander l’hospitalité à Debian-Facile qui nous a gentiment accueillit.

la fusion est une réussite : les projets pour les débutants issus de notre collaboration sont là pour en attester ;)

HandyLinux a fusionné avec un projet de liveDF qui n’attendait qu’un coup de jus pour donner DFiso, la documentation HandyLinux a fusionné avec le wiki DF et le projet des cahiers du débutant est né, les échanges et l’énergie du forum ont poussé vers une chaîne de tutoriels vidéos et même des petites bds de vulgarisation.

si tu débutes sur Debian, c’est la communauté qui pourra t’aider efficacement ;)

GNU/Linux ou le paradis de l’occasion

20 ans sur GNU/Linux et un seul ordi neuf acheté en 2007, alors que je venais de découvrir le Libre : un macbook (et j’étais arpbook :P).

oui, je sais, caymaaaaaaal, mais c’était mon second achat après une tour achetée d’occasion, alors je me suis fait plaisir avec un macbook core2duo noir sur lequel crunchbanglinux tournait à merveille ! machine revendu 500€ en 2011, et c’est en gros avec ce budget que j’ai payé tout mon équipement depuis xD.

actuellement, je travaille sur un ibm thinkpad x230i chopé à 46€ sur ebay.

car oui, GNU/Linux, c’est aussi la possibilité de faire (re)vivre des machines soi-disant obsolètes, qui ramaient sous windows et qui s’envolent sur Debian !

bon, j’ai un avantage, je suis un g33k qui ne joue pas aux jeux vidéos, ce qui réduit considérablement mes attentes en matière de performances : tant que ça peut naviguer, envoyer des mails et compiler, ça me va :P

pourquoi choisir un OS Libre aujourd’hui ?

les grands avantages du Libre, repris partout, sont toujours les mêmes :

gratuité du système

reprise de contrôle de sa machine

choix de la distribution

documentation complète et accessible

communautés actives d’utilisateurs

réemploi informatique

j’en ajouterais quelques uns …

un potentiel apprentissage facultatif : les systèmes Libres modernes sont bien loin des premières distributions qui s’installaient à la disquette. La plupart propose désormais un installateur graphique et toute une série d’environnements et d’applications pour tous les usages de la vie numérique actuelle.

mais ça ne s’arrête pas là ; la disponibilité des sources de toutes les applications permet un apprentissage empirique pour toute personne curieuse. sans parler des nombreuses documentations intégrées et en ligne.

mais ça ne s’arrête pas là ; la disponibilité des sources de toutes les applications permet un apprentissage empirique pour toute personne curieuse. sans parler des nombreuses documentations intégrées et en ligne. une utilisation politique de son ordinateur : le quasi monopole des gafam est une situation politique dangereuse ; utiliser un système et des services Libres (type CHATONS) permet de rétablir une diversité et un équilibre des forces indispensables pour préserver la possibilité d’un choix numérique.

un geste écologique : contrairement aux OS propriétaires, les systèmes GNU/Linux ne t’obligent pas à changer de matériel à chaque montée de version majeure. même si tu n’es pas fan de l’occasion, un ordi acheté neuf aujourd’hui pourra servir pendant 10, 15 voir 20 ans sur un système Libre.

tu l’auras compris : j’aime le Libre et s’il n’avait pas existé, je n’aurais tout simplement pas eu d’ordinateur. aurais-je été plus ou moins heureux ?

aucune idée. mais je sais que GNU/Linux m’a fait vivre de beaux moments, du partage, de la communication, m’a fait découvrir des communautés, m’a permis de contribuer à des projets bien plus grands que ce que j’aurais pu faire tout seul, bref, je ne regrette pas une seconde ces 20 dernières années dans le Libre !

prêt pour les 20 prochaines ! :D

perso

le pire et le meilleur !?

mon pire souvenir fut la division de la communauté HandyLinux. le fait de m’apercevoir que ma communauté avait pu se faire noyauter de cette façon sous mon nez… les moyens employés et les mensonges associés… ce fut vraiment le pire moment.

mais ces quelques semaines de troubles ont abouti à la fusion entre HandyLinux et Debian-facile, avec tous les points positifs qui en ont découlé :)

mon meilleur souvenir est attaché à la même période, c’est la création des 3hg avec prx (à l’époque, ‘thuban’) et Starsheep. nous avons collaboré sur une multitude de petits projets afin d’améliorer HandyLinux et sa documentation.

j’ai appris à construire un site internet, à gérer un forum, un wiki, j’ai peaufiné ma connaissance de l’outil live-build , bref, tout ce qui fait vivre une distribution.

même si le collectif est en sommeil depuis quelques années; je continue de suivre nos 8 commandements - et leur traduction :

Du code avant de parler tu écriras - Shut up and hack!

Du soin à ton travail tu apporteras - ne pas se contenter du moyen…

La roue tu ne réinventeras - des humains ont bien œuvré avant toi, ne les ignore pas.

Le profit tu ne rechercheras - tu deviendras pas riche en monnaie ici.

Humain tu resteras - la machine, c’est l’ordi. nous, c’est les humains.

Les trolls tu banniras - …non mais on peut rigoler quand même…

Un man tu rédigeras - apprendre à trouver de l’eau au lieu d’acheter une bouteille…

Ces 8 bits tu chouchouteras - ni dieu ni maître.

merci encore à prx et Starsheep pour cette heureuse période et à toutes les contributrices et contributeurs des systèmes Libres qui œuvrent pour un monde numérique plus humain.

++

arp